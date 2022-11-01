Военнослужащие тюменского батальона поблагодарили тюменцев за помощь и письма

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военнослужащие тюменского формирования поблагодарили земляков за гуманитарный груз, письма и поддержку. Видеоролик опубликовал информационный центр правительства региона в Telegram.

"Приносим слова благодарности добрым людям, которые помогали нам, кто чем мог. В частности, детям гимназии № 83, которые собрали много полезных вещей для нашего формирования, детям Созоновской средней школы, других муниципальных образований. Также хотелось бы поблагодарить губернатора Тюменской области за большую помощь в укомплектовании нашего батальона", — сказал мобилизованный.

Он показал дополнительную пару обуви, которая понадобится в сложных условиях. Отдельно мужчина поблагодарил людей, писавших слова благодарности в адрес военнослужащих.

Кроме того, тюменцы помогают мобилизованным делом. Так, Ирина Ефимова бесплатно постригла 50 человек из батальона. Православные священники помогали крестить личный состав батальона. На беседу с бойцами также приезжал мулла Амир Балдин.

Инна Пахомова