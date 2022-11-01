  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимские гинекологи получили новые кольпоскопы

Общество, 16:47 23 ноября 2022

vk.com/ob4med

Новые современные кольпоскопы поступили в распоряжение гинекологов областной больницы № 4 Ишима. Оборудование стоимостью более 8 млн рублей приобретено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Кольпоскопия - это дополнительный метод исследования, с помощью которого обнаруживаются онкологические заболевания в начальной стадии развития. При помощи кольпоскопа врач без труда сможет обнаружить многие женские патологии, включая предраковые состояния, определить характер образования.

За два года в медучреждении проведено 1 тыс. 835 кольпоскопий, выявлено 125 патологий на ранних стадиях заболевания и три запущенных случая. 73 женщины с подозрением на онкопатологию направлены на лечение в Медицинский город.

Ранняя диагностика рака шейки матки выполняется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одним из приоритетных направлений которого является борьба с онкологическими заболеваниями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 23.11.2022Ишимские гинекологи получили новые кольпоскопы
16:36 23.11.2022Тюменские серебряные волонтеры сошьют шубенки из старых дубленок
16:25 23.11.2022В Тюмени каток на Масловском взвозе станет больше на 600 квадратных метров
16:18 23.11.2022В Тюменской области не выявили случаев заражения штаммом "цербер"