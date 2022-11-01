Ишимские гинекологи получили новые кольпоскопы

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Новые современные кольпоскопы поступили в распоряжение гинекологов областной больницы № 4 Ишима. Оборудование стоимостью более 8 млн рублей приобретено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Кольпоскопия - это дополнительный метод исследования, с помощью которого обнаруживаются онкологические заболевания в начальной стадии развития. При помощи кольпоскопа врач без труда сможет обнаружить многие женские патологии, включая предраковые состояния, определить характер образования.

За два года в медучреждении проведено 1 тыс. 835 кольпоскопий, выявлено 125 патологий на ранних стадиях заболевания и три запущенных случая. 73 женщины с подозрением на онкопатологию направлены на лечение в Медицинский город.

Ранняя диагностика рака шейки матки выполняется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одним из приоритетных направлений которого является борьба с онкологическими заболеваниями.