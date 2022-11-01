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Команды десяти районов Тюменской области представили инвестиционные проекты на акселераторе

Экономика, 18:16 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционные проекты и стратегические направления развития районов представили главы десяти муниципалитетов Тюменской области на презентации в рамках третьего сезона "Акселератора муниципальных команд".

Предварительное подведение итогов работы коллективов из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов прошло онлайн. Особое внимание уделили производству и переработке сельскохозяйственной продукции, развитию сельского туризма и сферы гостеприимства.

"Большую работу сегодня руководители районов проводят по продвижению продукции местных товаропроизводителей на тюменские рынки и за пределы региона в рамках проекта "Покупай тюменское". Со стороны наставников отмечены позитивные моменты в части качественной проработки проектов командами, активности и заинтересованности в результате всех участников", – рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

В работе 10 муниципальных команд в рамках третьего сезона "Акселератора" находятся более 100 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,7 млрд рублей. Защита состоится в конце декабря 2022 года перед руководством области.

Проект "Акселератор муниципальных команд" – хорошая возможность районам наладить взаимодействие внутри коллектива, обменяться опытом с коллегами, ближе познакомиться друг с другом, стирая территориальные границы.

Его инициатор – советник губернатора, президент Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Главным трекером выступает вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов. Наставники команд – специалисты Инвестиционного агентства Тюменской области.

Напомним, проект "Акселератор муниципальных команд" вошел в число лучших практик АСИ "Смартека".

Инна Пахомова

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# инвестиционное агентство , муниципалитеты , проекты

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