Бизнес-сообщество Тюмени прорабатывает планы по преобразованию фасадов зданий на ул. Дзержинского

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Бизнес-сообщество Тюмени прорабатывает планы по преобразованию фасадов зданий, реконструкции существующих построек, а также по наполнению пространств, принимает решения, кто будет работать в новых локациях. Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях после проведенного совещания по вопросу преображения ул. Дзержинского с собственниками объектов.

"Бизнес вовлекался в преобразование улицы еще на стадии обсуждения, нам было важно совместно выработать решения, которые позволят преобразить улицу и сделать пешеходные маршруты более интересными, или, как принято говорить, "наполненными смыслами". В летний строительный сезон активно проводились работы по благоустройству пространства улицы: заменили коммуникации, проложили ливневку, новую систему освещения, провели озеленение, установили малые архитектурные формы. Возле многих зданий исчезли ограждения", - написал Руслан Кухарук.

Он отметил, что каждый владелец бизнеса на ул. Дзержинского обращается к властям за консультацией для дальнейшего развития в рамках новой концепции пешеходной улицы. Предложения по наполнению идут разного формата. Кроме общепита, звучали варианты о создании галерей, коворкингов, организации выставок и многом другом.

У каждого памятника архитектуры создан план по ремонту и реконструкции. По действующему закону проекты обязательно должны получить экспертные заключения специалистов комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Объединение усилий всех заинтересованных в успешном конечном результате позволит стать улице Дзержинского местом привлечения различных активностей, а при сотрудничестве города и бизнеса мы многое сможем сделать для того, чтобы новое общественное пространство было наполнено разнообразными позитивными смыслами", - добавил глава Тюмени.

Напомним, ранее на пешеходной улице смонтировали энергосберегающую гирлянду протяженностью 360 м.