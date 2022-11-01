Тобольским кванторианцам рассказали, как попасть на летний интенсив в Москве

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Руководитель Всероссийского образовательного проекта "Воздушно-инженерная школа" при МГУ им. Ломоносова Владимир Радченко побывал в ДТ "Кванториум-Тобольск". Организаторы проекта - Корпорация "Роскосмос" и НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцина – реализуют его в рамках Десятилетия науки и технологий.

Как рассказал Владимир Радченко, в начале каждого учебного года принимаются заявки на чемпионат, в форме которого реализуется проект, затем команды школьников 6-11 классов и студенты поэтапно выполняют задания и проходят отбор на летний интенсив в Москве. Выпускники проекта получают шанс попасть на бюджетные места в вузах инженерно-космического профиля, сообщает тобольский кванториум.

В технопарке Владимир Радченко осмотрел несколько квантумов. Пообщался с педагогом IT-квантума Сергеем Ивашишиным, они обсудили оборудование, программное обеспечение образовательного процесса, нашли общее в стратегии работы с одаренными детьми.

Руководитель ДТ "Кванториум-Тобольск" Марина Каргина, подводя итоги встречи, заверила коллегу в поддержке проекта и участии воспитанников технопарка в чемпионате "Воздушно-инженерной школы" в будущем учебном году.