В "черную пятницу" тюменцам не рекомендуют открывать подозрительные ссылки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях и на форумах, обращать внимание на название сайта в адресной строке, читать отзывы советуют тюменцам в "черную пятницу" специалисты Роспотребнадзора.

"Даже если информация о скидках размещена на страницах ваших знакомых, не нужно переходить по подозрительным ссылкам в соцестях и на форумах. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков. Обращайте внимание на название сайта в адресной строке. Если в нем содержатся лишние символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, это сайт мошенников", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также не стоит доверять плохо работающим сайтам. Большинство официальных ресурсов магазинов и брендов способны выдерживать большую нагрузку даже во время наплыва посетителей.

В погоне за скидками можно попасться на уловки продавцов-мошенников, которые зазывают выгодными предложениями "только здесь и сейчас". На поддельные сайты могут устанавливаться различные виджеты, подталкивающие к быстрым покупкам: "до конца акции осталось 45 минут" или "количество товара ограничено".

Обратившись к поисковым системам, можно узнать, был ли продавец замечен в незаконной деятельности. Даже высокие рейтинги и большое количество положительных отзывов могут оказаться поддельными, подчеркивают специалисты. Стоит проверить, с какой периодичностью публиковались отзывы. Большое количество комментариев за короткий промежуток времени может указывать на то, что они написаны злоумышленниками.

Специалисты советуют внимательно изучить все условия, обратить внимание на то, как хранятся и обрабатываются персональные данные, может ли продавец передавать их третьим лицам.

В Роспотребнадзоре отмечают, что основной целью злоумышленников является сбор персональных данных: ФИО, номера телефона, электронного адреса и банковских реквизитов. Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров или кражи денег.

С правовыми аспектами защиты прав потребителей можно ознакомиться по ссылке Роспотребнадзора.