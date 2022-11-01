  • 28 ноября 202228.11.2022понедельник
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюменской области сделают новогодний подарок одиноким пожилым людям

Общество, 09:08 28 ноября 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив) | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив)

Традиционный благотворительный марафон для одиноких пожилых людей "Праздник в каждый дом" в рамках областной акции "Новый год для всех!" запустил Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и фонд "Старшее поколение". Приобрести подарки могут жители, компании и предприятия города, сообщает областной департамент соцразвития.

"Человеку нужен человек, а человеческие отношения – самые важные. Делать добро намного проще, особенно вместе. Порой простая помощь и искренняя улыбка или послание в сто раз дороже, чем что-то иное. В предпраздничной суете важно помнить о том, что рядом есть одинокие пожилые люди, которым особо необходимы наши внимание и забота, которым важно понимать, что они кому-то нужны", - рассказали координаторы акции.

Пожилые тюменцы могут рассказать о своих желаниях и просьбах по телефону регионального центра 8 (3452) 51-77-05. Список с мечтами бабушки и дедушки появится на официальном сайте проекта в разделе "Новый год для всех". Передать подарки пожилым жителям можно будет после разговора с координатором по номеру 8 (3452) 51-77-05. Также можно прийти с презентом в пункт приема в назначенное время на ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4.

Акция продлится до 15 января 2023 года. С 1 декабря волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки начнут передавать адресатам подарки и поздравлять с наступающим Новым годом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , Новый год , пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:26 28.11.2022В Ханты-Мансийске стартует финал образовательной программы "Женщина-лидер" УФО
09:53 28.11.2022В альманах "Поэзия земли Тюменской" вошли произведения 46 авторов
09:42 28.11.2022Тюменцам о профилактике ВИЧ расскажут по горячей линии
09:31 28.11.2022Тюменских старшеклассников приглашают в "Сириус" на курс журналистики и литературы