В Тюменской области сделают новогодний подарок одиноким пожилым людям

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив) | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив)

Традиционный благотворительный марафон для одиноких пожилых людей "Праздник в каждый дом" в рамках областной акции "Новый год для всех!" запустил Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и фонд "Старшее поколение". Приобрести подарки могут жители, компании и предприятия города, сообщает областной департамент соцразвития.

"Человеку нужен человек, а человеческие отношения – самые важные. Делать добро намного проще, особенно вместе. Порой простая помощь и искренняя улыбка или послание в сто раз дороже, чем что-то иное. В предпраздничной суете важно помнить о том, что рядом есть одинокие пожилые люди, которым особо необходимы наши внимание и забота, которым важно понимать, что они кому-то нужны", - рассказали координаторы акции.

Пожилые тюменцы могут рассказать о своих желаниях и просьбах по телефону регионального центра 8 (3452) 51-77-05. Список с мечтами бабушки и дедушки появится на официальном сайте проекта в разделе "Новый год для всех". Передать подарки пожилым жителям можно будет после разговора с координатором по номеру 8 (3452) 51-77-05. Также можно прийти с презентом в пункт приема в назначенное время на ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4.

Акция продлится до 15 января 2023 года. С 1 декабря волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки начнут передавать адресатам подарки и поздравлять с наступающим Новым годом.