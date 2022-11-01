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В Тобольске на ЗапСибНефтехиме запустили еще один активатор хромовых катализаторов

Экономика, 14:01 25 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительный активатор хромовых катализаторов, задействованных в выпуске полиэтилена, ввели к эксплуатацию на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске. Предприятие сможет нарастить производство высокотехнологичных марок полиэтилена на 232 тыс. тонн в год.

По информации ЗапСибНефтехима, полиэтилен, изготавливаемый с применением хромовых активаторов, имеет широкую сферу применения, пользуется популярностью у переработчиков на внутреннем и внешних рынках.

В частности, марка полиэтилена высокой плотности HD 10530 LB характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным средам, стойкостью к медленному растрескиванию, высоким уровнем жесткости и используется для изделий объемом до 60 литров, выпускаемых методом выдувного формования: бочки, канистры, емкости. Марка HD 10500 FE отличается высокой ударной прочностью и растяжимостью, что делает ее востребованной при изготовлении пленок, пакетов для покупок и мешков для мусора.

Для активации каждой партии катализатора требуется 26-28 часов. Химический процесс протекает в герметичной емкости при температуре до 500 градусов Цельсия.

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# ЗапСибНефтехим , полиэтилен

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