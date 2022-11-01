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Ишимские конфеты и печенья начнут поставлять в Китай

Экономика, 17:21 25 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кондитерские изделия ООО "Слада" представят на площадке Epinduo – крупнейшей платформе экспорта российских товаров в Китай. Поиск покупателей в Китае в режиме офлайн, через торговые сети и гастрономические заведения, продолжается, сообщает центр поддержки экспорта Тюменской области.

ООО "Слада" из Ишима входит в кондитерское объединение "Сладиал", занимает лидирующие позиции в УФО по производству мучных кондитерских изделий, сахарного, сдобного печенья и зефира. Ишимские конфеты, печенье, зефир поступают в семь регионов РФ. Их можно найти на полках "Магнит", "Пятерочка" и "Лента".

Экспортную деятельность "Слада" начала с поставок в Казахстан. Компания получила уникальный идентификационный номер экспортера, без которого поставки в Китай были бы невозможны.

Сейчас ООО "Слада" активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" для составления дальнейшей дорожной карты своей продукции в КНР.

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# конфеты , экспорт

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