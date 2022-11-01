Тюменская DIVA презентует клип, снятый на горном Урале

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Сольный концерт даст тюменская рок-группа DIVA в мультицентре "Контора пароходства" 28 ноября в 19 часов. На большом экране музыканты презентуют клип на песню "Ночь", рассказали организаторы.

Видео снимали летом на фестивале детского кино и телевидения "Таганайские музы", куда DIVA была приглашена в качестве хедлайнера. Музыканты каждый день выступали для участников фестиваля, а съемка клипа стали для них подарком от организаторов. Производство клипа поручили школе кино и телевидения “ШКИТ” из Екатеринбурга. Для участниц группы это был первый опыт постановочных съемок. В одном из эпизодов сыграл известный актер, который в фестивале участвовал как эксперт. Его имя держат в секрете.

Уже на следующий день после премьеры песня и видео появятся в сети. Это второй сингл с грядущего альбома группы.

На сольном концерте в Конторе пароходства девушки исполнят любимые кавер-композиции и авторские песни. В частности, на концерте прозвучит "Дивный мир", с которым коллектив в этом месяце стал лауреатом Международного молодежного патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". На мероприятии также дебютирует новый детский коллектив рок-студии "Робинзон", на базе которой занимается DIVA.

Группа DIVA состоит из пяти девушек 14-17 лет. Они выступали в Москве, Екатеринбурге, Тобольске, Златоусте, на маленьких сценах и крупных площадках Тюмени. Коллектив часто бывает в Ишиме, где на главной сцене города участвует в концертах своих товарищей — легендарной советской и российской детской рок-группы "Робинзон".

"Группа DIVA существует уже шесть лет. За это время девочки не только сыгрались, но и по-настоящему сдружились. Доверительная атмосфера, которая царит в коллективе, позволяет свободно творить вместе. Плоды этого творчества каждый может увидеть и оценить на сольном концерте группы. Песни получаются невероятно искренними", — рассказал художественный руководитель группы DIVA Иван Охрименко.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 12+.