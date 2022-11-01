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В альманах "Поэзия земли Тюменской" вошли произведения 46 авторов

Общество, 09:53 28 ноября 2022

ТОНБ

Презентация литературно-краеведческого альманаха "Поэзия земли Тюменской" начнется в библиотеке им. Менделеева 3 декабря в 11 часов 15 минут. 42 издание объединило 46 авторов из Тюмени, Челябинска, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского, Ярковского, Армизонского и других районов, сообщает пресс-служба ТОНБ.

Тюменский поэт, председатель Ассоциации "Поэты Тюменской области" Светлана Печенкина расскажет о сборнике стихотворений молодых поэтов проекта "Стихия". Он выпущен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТОНБ

Гостями станут гитарист и художник Борис Федерягин с супругой, художницей точечной росписи по стеклу и фарфору Еленой Баймиструк. Они представят проект "Упорство, любовь к совершенству".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# писатели , поэты , ТОНБ

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