В бюджете Тюменской области в 2023 году учли реализацию соцпрограмм и нацпроектов

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Оксана Величко: В бюджете 2023 года предусмотрено финансирование всех программ и национальных проектов

Достойным финансированием обеспечены все программы и национальные проекты, которые были в регионе уже начаты, и которые будут завершаться в последующие годы. Эту особенность бюджета Тюменской области на 2023 год отметила председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Несмотря на то, что работа над бюджетом в этом году велась в нелегкой перспективной обстановке, он остается бюджетом развития, - пояснила она. - Финансированием обеспечены все программы, реализуемые в регионе и национальные проекты".

Консервативный сценарий, по которому сформирован бюджет Тюменской области на 2023 год, по словам председателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам, обязывает быть дисциплинированными при использовании этого бюджета. А заложенный дефицит бюджета оставляет место для определенных маневров.

"Все дело в том, что готовность региона привлекать средства для пополнения бюджета со стороны - это тоже очень важно, - сообщила она. - Это важно для того, чтобы мы вовремя профинансировали те или иные обязательства и впоследствии имели возможность рассчитаться за кредиты из доходной части".

Крайне важно понимать, по словам Оксаны Величко, что бюджет Тюменской области социально сориентирован, что он хорошо сбалансирован. "Мы чувствуем себя уверенно, потому что предусмотрены необходимые средства на финансирование всех социальных публичных обязательств государства", – пояснила она.