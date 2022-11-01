Побывать на контент-форуме в "Конторе пароходства" можно онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контент-форум "Платформа" пройдет в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 26 ноября. Присоединиться ко встречам можно как очно, так и в онлайне.

Программа форума разделена на блоки "Кино" и "Медиа".

Среди экспертов блока "Кино" — продюсер, редактор утреннего вещания Санкт-Петербургского городского телеканала "78" Екатерина Маленко, кинорежиссер, продюсер, сценарист Евгений Григорьев и другие. Среди экспертов блока "Медиа" владелец видеопродакшена в Екатеринбурге Виктор Dee, блогер, актер Александр Гумбин.

Познакомиться с программой форума можно по ссылке. Трансляция события пройдет в группе ВКонтакте "Тюменское кино".