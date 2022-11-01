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Победителей акции "Говорящая книга — незрячим читателям" наградили в Тюмени

Общество, 12:12 26 ноября 2022

Тюменская областная библиотека имени Менделеева | Фото: Тюменская областная библиотека имени Менделеева

Победителей областной акции "Говорящая книга — незрячим читателям" наградили в Тюменской областной научной библиотеке. Акция — инклюзивная, среди волонтеров, озвучивших краеведческие произведения, были люди с инвалидностью, в том числе по зрению.

Всего на конкурс поступило 32 заявки от 28 участников в возрасте от 13 до 73 лет.

Победителем в номинации "Книга-спектакль" стала Софья Тарасевич за аудиоспектакль по рассказу Татьяны Топорковой "Снежный слон"; в номинации "Книга по истории и культуре родного края" — Наталия Федотова за аудиозапись хантыйской сказки "Про то, как нельзя плакать без причины"; в направлении "Тюменские писатели" — Людмила Ткаченко за аудиозаписи авторских рассказов; в номинации "Тюменские авторы — детям" — Замана Асадуллаева за аудиозаписи сказки Галины Слинкиной "Глухариная голова" и авторской притчи "Слова мудреца"; в направлении "Тюменские поэты" — Виктор Горбунов за аудиозапись авторского сборника стихов "Клавиши белые, клавиши черные".

Все аудиозаписи будут переведены в криптозащищенный формат, пополнят фонд Специальной библиотеки для слепых и будут выгружены в первую интернациональную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению "Логос", сообщает Тюменская областная научная библиотека.

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# книги , незрячие

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