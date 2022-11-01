В Тюменской области ввод построенного жилья вырос в 1,5 раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввод построенного жилья в Тюменской области вырос в 1,5 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Такие данные за девять месяцев приводит Тюменьстат.

Всего за девять месяцев было возведено 6 тыс. 208 жилых домов общей площадью 1 млн 470,1 тыс. кв. метра. Из них — 6 тыс. 30 индивидуальных домов общей площадью 802 тыс. кв. метров. Это на 37% больше по сравнению с 2021 годом.

"Вслух.ру" отмечает, что в первом квартале 2022 года было сдано 465,6 тыс. кв. метра жилья. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.