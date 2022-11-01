Тюменский "Космос" предлагает 30% скидки на бэби-спектакль ко Дню матери

| Фото: vk.com/teatrkosmos | Фото: vk.com/teatrkosmos

Скидку 30% на бэби-спектакль "Мама, я построил Вселенную?" предлагает тюменский молодежный театр "Космос" ко Дню матери 26 и 27 ноября.

Как рассказали организаторы, промокод на скидку 30% — MAMA (латинскими буквами).

"Мама, я построил Вселенную?" — спектакль-среда для детей от шести месяцев до трех лет, где ребенок может в игровой форме узнать о строении Вселенной. Режиссер и художник спектакля — Маша Хайбуллина.

Ближайшие показы пройдут 26 и 27 ноября в 11 и в 17 часов. Билет приобретается отдельно на каждого зрителя: и на взрослого, и на ребенка. Билеты тут.

Возрастное ограничение: 0+.