  • 26 ноября 202226.11.2022суббота
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменский "Космос" предлагает 30% скидки на бэби-спектакль ко Дню матери

Общество, 11:57 26 ноября 2022

vk.com/teatrkosmos | Фото: vk.com/teatrkosmos

Скидку 30% на бэби-спектакль "Мама, я построил Вселенную?" предлагает тюменский молодежный театр "Космос" ко Дню матери 26 и 27 ноября.

Как рассказали организаторы, промокод на скидку 30% — MAMA (латинскими буквами).

"Мама, я построил Вселенную?" — спектакль-среда для детей от шести месяцев до трех лет, где ребенок может в игровой форме узнать о строении Вселенной. Режиссер и художник спектакля — Маша Хайбуллина.

﻿

Ближайшие показы пройдут 26 и 27 ноября в 11 и в 17 часов. Билет приобретается отдельно на каждого зрителя: и на взрослого, и на ребенка. Билеты тут.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 26.11.2022Незрячих тюменцев обучают компьютерной грамотности в центре "Пышма"
12:12 26.11.2022Победителей акции "Говорящая книга — незрячим читателям" наградили в Тюмени
11:57 26.11.2022Тюменский "Космос" предлагает 30% скидки на бэби-спектакль ко Дню матери
11:05 26.11.2022В Тюмени отменены занятия для 1-4 классов второй смены