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В Тюмени отменены занятия для 1-4 классов второй смены

Общество, 11:05 26 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По информации департамента образования администрации Тюмени, уроки в школах для учеников 1-4 классов отменяются при температуре ниже 25 градусов и скорости ветра от 2 и более метров в секунда либо при температуре ниже 30 градусов и ветре менее двух метров в секунду.

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