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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Тест по истории Великой Отечественной войны напишут тюменцы

Общество, 18:20 26 ноября 2022

группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" состоится 2 декабря. Главной площадкой для проведения теста в Тюменской области станет Тюменская областная дума (ул. Республики, 52), начало в 9 часов 30 минут.

Акцию ко Дню Неизвестного солдата организовывает молодежный парламент при Государственной думе. После написания теста каждому вручат сертификат об участии.

На мероприятие нужна регистрация, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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# Великая Отечественная война

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