Тест по истории Великой Отечественной войны напишут тюменцы

| Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" состоится 2 декабря. Главной площадкой для проведения теста в Тюменской области станет Тюменская областная дума (ул. Республики, 52), начало в 9 часов 30 минут.

Акцию ко Дню Неизвестного солдата организовывает молодежный парламент при Государственной думе. После написания теста каждому вручат сертификат об участии.

На мероприятие нужна регистрация, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.