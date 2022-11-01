Тест по истории Великой Отечественной войны напишут тюменцы
| Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте
Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" состоится 2 декабря. Главной площадкой для проведения теста в Тюменской области станет Тюменская областная дума (ул. Республики, 52), начало в 9 часов 30 минут.
Акцию ко Дню Неизвестного солдата организовывает молодежный парламент при Государственной думе. После написания теста каждому вручат сертификат об участии.
На мероприятие нужна регистрация, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.