Тюменцам рассказали, где найти деньги на создание своего фильма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 участников собрал в онлайн- и офлайн-форматах тюменский контент-форум "Платформа", который проходит в "Конторе пароходства" 26 ноября. Участникам на площадках "Кино" и "Медиа" рассказали, как создать креативный контент, где найти финансирование на реализацию своего проекта, почему важно его оформление, кому его предложить и многое другое.

Главная цель форума – развитие регионального контента разных форматов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор, руководитель Центра развития цифрового капитала Ирина Урбант.

"Деятельность тюменского киносообщества показала, что налаживание связей между специалистами нашего и других городов происходит только через личные знакомства. То есть рассылка резюме или своих портфолио практически не работает. Например, ты отправляешь 200 писем, и хорошо, если только на пять из них тебе ответят. Поэтому такие форумы нужны. После лекции участники задают вопросы эксперту, рассказывают о своих проектах, обмениваются контактами, спрашивают, нужны ли команде какие-то специалисты или вдруг они ищут себе подрядчиков. Вот так выстраиваются так называемые мостики между нашими тюменскими продакшнами и компаниями из других городов" — добавила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После лекции участники подходили к организаторам и говорили, что эксперты попали в их текущие запросы. На интенсивах они нашли ответы на то, где взять бюджет, что интересует федеральный продакшн. По словам Ирины, многие пришедшие ребята сейчас на стадии упаковки своих идей и рассчитывают на привлечение бюджетных, коммерческих и грантовых денежных средств на реализацию своего проекта. Именно на этапе идеи находится и тюменец Егор.

"Мне понравилось, как эксперты делились своим опытом, говорили о каких-то конкретных ситуациях. Я еще только придумал, куда хочу продвигаться в следующем году в сфере кино, но знания, которые дала, например, Александра Шапкова, продюсер фестивалей "Территория. Kids" и "Горький fest", ценны уже сегодня, так как созданием плана на 2023 год я собираюсь заняться уже в декабре. Да и, кстати, теперь я знаю, куда в будущем постучаться, чтобы приняли мой проект или хотя бы дали обратную связь", — поделился тюменец.

Также своим опытом с участниками делились продюсер, редактор утреннего вещания Санкт-Петербургского городского телеканала "78" Екатерина Маленко, продюсер, сценарист, автор документальных фильмов, вице-президент Гильдии неигрового кино и ТВ России Евгений Григорьев, резидент Тюменского филиала продюсерского центра Insight People Александр Гумбин и другие.

Лекции продлятся до 20 часов. Посмотреть их можно в группе "Тюменское кино" ВКонтакте.

Виктория Макарова