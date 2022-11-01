  • 27 ноября 202227.11.2022воскресенье
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Военнослужащие из Тюменской области передали поздравления своим мамам

Общество, 10:42 27 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, поздравили родительниц с Днем матери. Видео выложил информационный центр правительства Тюменской области.

Солдаты благодарили мам за то, что появились на этот свет, пожелали здоровья, радости и мирного неба над головой. Также бойцы заверили своих родительниц, что даже вдали от мам они всегда помнят их заботу и не забывают надевать шапки.

"Дорогая, любимая мамуля, поздравляю тебя с Днем матери и желаю крепкого здоровья! Пусть любовь сопутствует тебе во всем. Можешь спать спокойно: я и мои братья стоят на страже нашей страны", — сказал один из ребят.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бойцы , День матери , поздравление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 27.11.2022Тюменцам помогут преодолеть неопределенность перед будущим
11:31 27.11.2022200 талантливых тюменских детей получат стипендии главы города в 2023 году
10:42 27.11.2022Военнослужащие из Тюменской области передали поздравления своим мамам
10:36 27.11.2022Тюменцам объяснили, куда обращаться в случае холода в квартире