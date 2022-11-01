Военнослужащие из Тюменской области передали поздравления своим мамам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, поздравили родительниц с Днем матери. Видео выложил информационный центр правительства Тюменской области.

Солдаты благодарили мам за то, что появились на этот свет, пожелали здоровья, радости и мирного неба над головой. Также бойцы заверили своих родительниц, что даже вдали от мам они всегда помнят их заботу и не забывают надевать шапки.

"Дорогая, любимая мамуля, поздравляю тебя с Днем матери и желаю крепкого здоровья! Пусть любовь сопутствует тебе во всем. Можешь спать спокойно: я и мои братья стоят на страже нашей страны", — сказал один из ребят.