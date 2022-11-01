200 талантливых тюменских детей получат стипендии главы города в 2023 году

| Фото: "Тюмень - город активных людей" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - город активных людей" во ВКонтакте

200 одаренных детей получат стипендии главы Тюмени в 2023 году. На эти цели в бюджете запланировано 2,4 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

Как и в 2022 году будет отмечено 200 ребят, в том числе 140 — за успехи в образовании, 30 — в спорте, 30 — по линии дополнительного образования. Сумма на каждого составит по 1 тыс. руб. в месяц, итого по 12 тысяч в год.

В 2023 году продолжится олимпиадная подготовка учеников на базе гимназий №16 и №21, школы №88. Запланировано обучение 375 человек по 12 предметам.

Также в следующем году ожидается прирост школьников на 6,5%: если в 2022 году училось 127 тыс. 852 ученика, то в 2023 году ожидается 136 тыс. 214 школьников.