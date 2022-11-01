Тюменский эксперт посоветовала составить список покупок в разгар предновогодних акций

Не скупать все подряд в разгар предновогодних скидок и акций, посоветовала тюменцам преподаватель ТИУ, кандидат экономических наук, профессор Алена Габудина. По ее словам, в это время нужно составлять списки покупок или установить лимит на карте.

Как говорит эксперт изданию "АиФ-Тюмень", нужно всегда анализировать, насколько нужен товар, даже с учетом скидки, а также необходимо составлять списки покупок и строго их придерживаться при походе в магазин.

"Я советую также вести учет доходов и расходов. Это поможет отследить, куда и на что уходят ваши деньги, на какую категорию товаров тратится человек больше всего. Кто-то делит по конвертам, на что он планирует потратить этом месяце свои деньги, кто-то устанавливает лимит на банковской карте, к примеру, на одежду. Это тоже помогает не выбиваться из бюджета", – отметила Алена Габудина.