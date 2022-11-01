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Тюменских студентов приглашают поучаствовать в международном конкурсе PolitPRpro

Общество, 17:47 27 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бакалавры, магистранты и учащиеся специалитета могут подать заявки на международный студенческий конкурс в области политических коммуникаций PolitPRpro до 17 января.

Для участия необходимо заявиться командой от двух до пяти человек, сообщают организаторы. Основное требование — возраст не должен превышать 25 лет. Также в регистрационной заявке можно указать тренера - своего преподавателя или любого другого научного сотрудника вуза.

Конкурс пройдет в два этапа, в заочном ребятам будет предложено решить кейс, где каждый сможет применить свои навыки и креативный подход. Очный тур состоится в Институте "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ.

Подробная информация о PolitPRpro размещена на официальном сайте. Регистрация доступна по ссылке.

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# конкурс , студенты

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