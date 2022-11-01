Тюменских студентов приглашают поучаствовать в международном конкурсе PolitPRpro
Бакалавры, магистранты и учащиеся специалитета могут подать заявки на международный студенческий конкурс в области политических коммуникаций PolitPRpro до 17 января.
Для участия необходимо заявиться командой от двух до пяти человек, сообщают организаторы. Основное требование — возраст не должен превышать 25 лет. Также в регистрационной заявке можно указать тренера - своего преподавателя или любого другого научного сотрудника вуза.
Конкурс пройдет в два этапа, в заочном ребятам будет предложено решить кейс, где каждый сможет применить свои навыки и креативный подход. Очный тур состоится в Институте "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ.
Подробная информация о PolitPRpro размещена на официальном сайте. Регистрация доступна по ссылке.