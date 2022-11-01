Тюменский ГМУ реализует четыре стратегических проекта по программе "Приоритет 2030"

| Фото: пресс-служба программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" | Фото: пресс-служба программы Минобрнауки России "Приоритет 2030"

Четыре стратегических проекта по программе "Приоритет 2030" реализует Тюменский ГМУ. Итоги работы в рамках данной программы университет представил в Минобрнауки РФ, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Мы определили целевую модель вуза. Начали трансформацию из учреждения по подготовке кадров в университет, создающий технологии, готовый ответить на вызовы глобального демографического перехода. В процесс преобразования медуниверситета вовлечено большое количество людей – практически каждый студент и сотрудник. За год получены колоссальные результаты, связанные с изменением политик, перезагрузкой системы управления, внедрением новых образовательных форматов и запуском уникальных образовательных программ, в том числе и для иностранных студентов, которых в этом году стало на 30 процентов больше", - отметил ректор Тюменского ГМУ Иван Петров.

По его словам, большое внимание уделяется исследованиям в области персонализированной медицины, хронобиологии и микробиомы.

Он также выделил следующие ключевые результаты работы вуза: внедрение в региональное здравоохранение ВИАР-технологий при реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и травмами, появление возможности управления антибиотикорезистнтностью за счет исследования микробиома и создания пробиотиков, а также технология управления здоровьем за счет исследований в области хронобиологии – например, проект антропоцентрического освещения в Арктике.

Сейчас в вузе в рамках программы реализуется четыре стратегических проекта. В "Разработке технологий персонифицированной медицины" запущена лаборатория геномики, протеомики и метаболомики. Запатентован способ прогнозирования оптимальной средней фазы сна для молодых людей, разработана база данных суточного амбулаторного мониторинга артериального давления и сердечного ритма у вахтовиков, работающих в условиях Заполярья.

В проекте "Открытая лаборатория технологий здоровьесбережения" готовится к запуску "Организация суицидальной превенции". Зарегистрирована программа для ЭВМ по оценке суицидологической настроенности, подготовлена презентация проекта для пилотного региона - Курганской области. "Университетский фармацевтический научно-образовательный центр": запущен "Лабораторно-производственный комплекс". Привлечены к сотрудничеству ученые из других образовательных и научных учреждений. Молодые ученые Тюменского ГМУ отправились на стажировки.

В проекте "Расширяя границы" создается англоязычная программа специалитета "Стоматология". Формируется индивидуальная образовательная траектория по профилю врач-исследователь, создается банк программ дополнительного профессионального образования.