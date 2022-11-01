Более 440 тюменцев расселят из ветхого и аварийного жилья в следующем году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 440 тюменцев расселят из ветхого и аварийного жилья в 2023 году. Более 160 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение и строительство жилья.

В городском бюджете на эти цели предусмотрено 700 млн рублей, часть средств будет выделена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Проживающие по соцнайму получат ключи от квартир в новостройках, собственники — выплаты. 110 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставят социальные выплаты на проведение ремонта дома.

В областном бюджете запланировано 718,6 млн рублей, в том числе 240,9 млн — в рамках нацпроекта. 539,4 млн рублей — на обеспечение жильем молодых семей, 839,5 млн рублей — на приобретение жилья для детей-сирот, отдельных категорий граждан. 463,7 млн рублей — на предоставление субсидий и займов на строительство и приобретение жилья работникам организаций бюджетной сферы, молодым семьям, пишет "Вслух.ру".

Отметим, что начиная с 2012 года к концу следующего года в Тюмени будет расселено 13 тыс. человек.