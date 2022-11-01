В воинских частях Тюменской области провели антитеррористические учения

| Фото: Пресс-служба Центрального военного округа | Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Комплексные тренировки по антитеррору прошли в Тюменской области. Военнослужащие отработали порядок действий при сигнале о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, также были отработаны навыки перемещения на поле боя, работы боевыми "двойками" и "тройками". Санинструкторы оказывали медицинскую помощь условно раненному военнослужащему.

Кроме этого были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, средствами разведки, связи и наблюдения, в том числе в условиях со сниженной видимостью, включая темное время суток, туман и обильный снегопад.

Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. Для этого были использованы средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки.

Кроме Тюменской области аналогичные комплексные тренировки прошли в Свердловской и Челябинской областях.