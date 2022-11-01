Число бесплатных процедур ЭКО увеличится в Тюменской области в 2023 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 446 процедур ЭКО за счет средств ОМС запланировано в Тюменской области на 2023 год, сообщает информационный центр правительства региона.

В 2022 году проведено 1 тыс. 249 процедур. Средний возраст женщин, воспользовавшихся экстракорпоральным оплодотворением, составляет 35 лет.

В регионе бесплатное ЭКО выполняют в медицинском центре "Малыш", клиническом госпитале "Мать и дитя", международном центре репродуктивной медицины "Меркурий".

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в женскую консультацию по месту проживания. Акушер-гинеколог назначит обследование и обозначит план действий.