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В выходные в Тюмени врачи скорой выезжали на вызовы более 1 тыс. 120 раз

Общество, 12:52 28 ноября 2022

пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

1 тыс. 124 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры бригады скорой 26 и 27 ноября. В экстренной форме поступило 498 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В стационары за выходные доставили 532 пациента. Также диспетчеры передали 1 тыс. 178 вызовов в тюменские поликлиники, так как в этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. У пациентов было повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Кроме этого, врачи оперативного отдела проконсультировали 85 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# врачи , скорая помощь , фельдшер скорой помощи

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