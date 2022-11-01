В выходные в Тюмени врачи скорой выезжали на вызовы более 1 тыс. 120 раз

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

1 тыс. 124 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры бригады скорой 26 и 27 ноября. В экстренной форме поступило 498 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В стационары за выходные доставили 532 пациента. Также диспетчеры передали 1 тыс. 178 вызовов в тюменские поликлиники, так как в этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. У пациентов было повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Кроме этого, врачи оперативного отдела проконсультировали 85 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.