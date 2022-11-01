Микрофинансовая компания не доказала бездействие судебного пристава из Сладковского района

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Микрофинансовая компания не доказала бездействие судебного пристава из Сладковского района. По мнению "ОТП Финанс" судебный пристав-исполнитель не принимает никаких мер по возврату должником средств по кредитному договору двухлетней давности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Дело в том, что по задолженности в сентябре 2020 года суд вынес решение о ее взыскании с жителя Сладковского района. Тогда же возбуждено и исполнительное производство. Но пенсионер так и не вернул займ.

К доводам микрофинансовой организации суд отнесся критически – судебный пристав-исполнитель предпринял комплекс возможных мер по надлежащему исполнению судебного акта. Это подтверждается документами, запросами информации, постановлениями об обращении взыскания на пенсию, запретом на выезд из России.

Учитывая все обстоятельства дела, административные исковые требования ООО МФК "ОТП Финанс" Сладковский районный суд оставил без удовлетворения.