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В Тюмени стартовал прием заявок на IV Всероссийский фестиваль "Малая сцена"

Общество, 09:42 29 ноября 2022

vk.com/malaya_scena72 | Фото: vk.com/malaya_scena72

Прием заявок на IV Всероссийский фестиваль "Малая сцена" стартовал 28 ноября. Форум детско-юношеских любительских театров пройдет в Тюмени с 23 по 26 марта 2023 г.

"Заполнить заявку на участие можно по ссылке. В ней обязательно следует указать ссылку на полное видео спектакля, заявленного к участию в фестивале. Заявки без полного видео спектакля к рассмотрению не принимают", - рассказали организаторы.

Список коллективов, прошедших отбор, будет опубликован 31 января 2023 года в официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Возраст участников — от 12 до 20 лет.

Кроме этого, педагоги любой направленности смогут стать участниками образовательной программы фестиваля. Подать заявку здесь.

Положение фестиваля по ссылке.

Организаторы - молодежный театр "УЮТ" и театральной центр "РяДом". Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Тюменской области и Президентского фонда культурных инициатив.

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# малая сцена , театр

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