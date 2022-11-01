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Три инвестиционных проекта привлекут миллиард рублей в экономику Тюменской области

Общество, 16:32 28 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новых инвестиционных проекта в сфере промышленности реализуют в Тюменской области. Планируемый объем вложений в экономику региона составит более 1 млрд рублей, появится порядка 139 рабочих мест.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Инвестиционном агентстве области.

Производственная компания планирует реализовать проект по импортозамещению китайской продукции к 2024 году. Предприятие начнет производить крепежные изделия, кладочную сетку и металлический профиль в объеме 5 тыс. 300 тонн в год. Уже приобретен земельный участок и производственные помещения. Создадут 112 рабочих мест, а объем инвестиций составит 960 млн рублей.

Другое крупнейшее промышленное предприятие начнет в регионе выпуск новой продукции для строительной и нефтегазовой отраслей. Организация вложит в проект 60 млн рублей для приобретения высокотехнологичной линии по изготовлению сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Планируется создать 22 рабочих места. Потенциальными заказчиками могут стать СИБУР, Роснефть и Газпром.

Производственные мощности по ремонту и восстановлению агрегатов для транспортных средств и спецтехники увеличит автосервисная компания. Благодаря этому появится пять рабочих мест. Объем инвестиций - 20 млн рублей.

Виктория Макарова

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# инвестиции , инвестиционные проекты , новые рабочие места

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