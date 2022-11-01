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Семья белых медведей прибудет в Тюмень 1 декабря

Общество, 09:53 29 ноября 2022

СУЭНКО

Кортеж белых мишек СУЭНКО прибудет в Тюмень 1 декабря. По каким улицам провезут Матильду Потаповну, Умку, Пломбира и Топтыжку станет известно чуть позже, сообщает СУЭНКО.

Традиционно фигуры светящихся животных установят у цирка на Цветном бульваре. Арки желаний установят 15-16 декабря в семи местах. Точки, где расположены светодиодные украшения от СУЭНКО, вместе образуют созвездие Большой медведицы.

СУЭНКО СУЭНКО ﻿

Подробные арки появятся в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске. 5-6 декабря порталы установят в Ишиме на набережной и на улице Артиллерийской, 23. 20 декабря арки - в Ялуторовске на Сретенской площади и стадионе Старт, в Заводоуковске — на Центральной площади.

В Тюмени 2 декабря в 19 часов начнется праздник с зажжением гирлянд, которыми украшены мишки.

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# белые медведи , СУЭНКО

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