Тюменский "Центр" выиграл в баттл-рояле на выездной лаборатории "Премьера"

| Фото: творческая лаборатория "Премьера" | Фото: творческая лаборатория "Премьера"

Команда "Центр" выиграла в творческом баттл-рояле на выездной лаборатории "Премьера" 26 ноября. Студенты устроили творческую битву, где показали свои таланты, сообщают организаторы.

В этом году "Премьера" проходила в выездном формате. На нее заявились 174 человека, из которых 96 поучаствовали в кастинге по направлениям "Вокал", "Танцы" и "Театральная импровизация". В итоге в загородный лагерь отправились 84 начинающих творцов — студенты университетов и колледжей от 16 до 27 лет. Начинающих творцов разделили на четыре команды, с каждой из которых работали кураторы и эксперты. Они помогали студентам совершенствовать финальные номера и учили импровизировать.

В начале состязания команды-участники показали подготовленные номера по направлениям "Танцы" и "Вокал". После выполняли импровизационные задания: танцоры из каждого дистрикта по очереди "здесь и сейчас" показывали хореографию, музыканты под рандомную фонограмму исполняли текст популярной песни, а театралы на ходу придумывали шутки о заданных предметах и ситуациях.

По итогу каждого раунда выполненные задания оценивало жюри. В каждом раунде лучший дистрикт получал четыре балла, худший — один.

| Фото: творческая лаборатория "Премьера" | Фото: творческая лаборатория "Премьера"

"Раньше "Премьера" проходила в течение семи дней, сейчас начинающим творцам хватило пары суток, чтобы показать крутой результат. Думаю, это связано с увеличением скорости жизни: за малый промежуток времени необходимо усвоить большой объем информации. "Премьера" показала, что для творчества нет границ: участники справились и показали на что способны", — отметил куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Победителем баттла-рояля стала команда "Центр", которая набрала 18 баллов. Второе место разделили "Восточка" и "Оборона" — у них по 13 баллов, а третьими стала "Зарека" с результатом в 11 баллов. Победители баттла-рояля получили аренду зала в кинотеатре и возможность посмотреть любой фильм.

Напомним, что с 2018 года участниками творческой лаборатории стали более 1 000 человек. Проект также помогает студентам подготовиться к творческому фестивалю "Студенческая весна".