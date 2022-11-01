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Тюменские школьники отправятся на XIV Всероссийский турнир юных биологов

Общество, 17:06 28 ноября 2022

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Победителями V Тюменского турнира юных биологов признаны две команды 93 лицея Тюмени. Они отправятся на XIV Всероссийский турнир юных биологов в Москве, который пройдет в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Всего девять школьных команд из Тюменской области, Новосибирска и Туринска участвовали в турнире юных биологов на базе гимназии ТюмГУ 26 и 27 ноября.

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"В турнире участвовали 38 человек, это солидный показатель. Задания были интересными, ориентированными на построение биологических моделей. Чтобы дать ответ, команде необходимо изучить практически весь биологический материал по какой-то теме, выдвинуть идею, обосновать ее и доказать. Бой проходил с участием трех сторон: докладчик, оппонент и рецензент. Команды продемонстрировали не только свои знания, но и умение коммуницировать, вести научный спор", - рассказал соорганизатор турнира, доцент кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Трушников.

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# биологи , Тюменский медицинский университет

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