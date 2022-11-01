В семье мобилизованного из посёлка Голышманово Тюменской области родился сын

| Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио" | Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио"

В семье мобилизованного из посёлка Голышманово Тюменской области пополнение – родился сын Егорушка. Об этом сообщает Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио".

С радостным событием маму Алёну поздравил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков. "Хочу выразить искреннее уважение вам и вашей семье, супругу, который сегодня стоит на защите интересов нашей Родины. Пусть ваш сын, Егорушка, растёт и воспитывается на достойном примере своего отца", - сказал глава муниципалитета.

Егор – второй ребёнок в семье, старшей дочери Софье три года. "Без папы сейчас очень сложно, это наша главная опора. Но мне с ребятишками помогает бабушка. Мы справимся, главное, что с мужем всё хорошо. Благодаря его редким звонкам знаю, что жив и здоров. Беспокоится о нас, а мы переживаем за него и ждём скорее домой", - поделилась Алёна.

В Голышмановском городском округе налажена обратная связь с семьями мобилизованных. Как рассказала заместитель главы муниципалитета Марина Вакарина, гражданам помогают в решении вопросов различного характера: ЖКХ, социальная поддержка, единовременные выплаты, материальная помощь. Для поддержания диалога созданы чаты для жён и матерей мобилизованных в мессенджерах, кроме этого в ежедневном режиме на базе Комплексного центра социального обслуживания населения работает социальная гостиная.