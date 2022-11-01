Предпринимателей Тюменской области приглашают к обсуждению брендинга муниципалитетов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обсуждение развития брендинга районов Тюменской области пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 6 декабря. К участию в форуме приглашают предпринимателей, профильных экспертов и делегатов от районов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"В центре внимания будут такие вопросы, как первые шаги в развитии брендов территорий, практические инструменты развития брендов, смысловая база территорий для создания брендов, экономический эффект для территорий и другие. Будут также рассмотрены успешные примеры развития брендов сельскими предпринимателями и бизнесом малых городов", - рассказали организаторы.

Важность создания и продвижения брендов в муниципальных районах Тюменской области отметил в послании депутатам Тюменской областной думы губернатор Тюменской области Александр Моор 24 ноября. Он дал поручение департаменту инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей совместно с главами муниципалитетов и Торгово-промышленной палатой помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса.

Участие в обсуждении брендинга бесплатное, регистрация по ссылке.

Подробности по телефону: +7-932-482-75-67.