Акция "Елка желаний" стартует в Тюмени 1 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четвертая областная акция "Ёлка желаний" стартует в торговых центрах и организациях Тюмени 1 декабря. Для участия нужно снять с елки открытку с новогодним желанием от ребенка из многодетной малоимущей семьи или ветерана, приобрести эту вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки, где была взята открытка. Об этом рассказала руководитель проекта "Елка желаний" по Тюменской области Галина Валуева в ходе пресс-конференции 29 ноября.

"В Тюмени есть несколько таких акций, наша отличается тем, что подарки у нас недорогие — не дороже двух тысяч рублей, мы заранее указали рамки для тех, кто писал желания. Наши открытки можно отличить по двум значкам — Областного совета ветеранов и "Бессмертного полка". Список объектов, где установлены елки, большой, мы разместим его в группе акции ВКонтакте", — сообщила она.

Организаторы собрали списки желаний от двух десятков тюменских организаций, в их числе общественная организация многодетных семей Тюменской области "Радость". Какие пожелания в этом году написали ребята, поделилась руководитель "Радости" Елена Тенегина: "Мальчики просят железную дорогу, хоккей, машинки на радиоуправлении, пауэрбанки, наборы инструментов, скейты, самокаты, спиннинги, наборы, например, "Юный химик". Девочки просят куклы, мягкие игрушки, игрушечные наборы — доктор, парикмахерская, наушники, наборы для рукоделия. Многие дети просят коньки, санки".

Среди желаний ветеранов — продуктовые наборы, посуда, недорогая бытовая техника.

Снять открытку с елки и исполнить чье-то желание можно по 7 января.

"Мы приглашаем к участию организации, которые готовы установить елку у себя. Также мы набираем волонтеров, которые в образе Деда Мороза и Снегурочки будут в праздничной обстановке передавать подарки", — отметила Галина Валуева.

Вера Коршунова