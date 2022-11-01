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Тюменский мюзикл получил четыре награды премии "Музыкальное сердце театра-2022"

Общество, 14:09 29 ноября 2022

vk.com/osintsev_sergey | Фото: vk.com/osintsev_sergey

Мюзикл "Семейка Аддамс" Тюменского драматического театра завоевал четыре награды премии "Музыкальное сердце театра-2022" в Екатеринбурге.

Работа тюменцев отмечена в номинации "Лучшая сценография" (художник-сценограф Мария Утробина). Жанну Сырникову за исполнение роли Элис Байнеке назвали лучшей исполнительницей роли второго плана. Александра Кудрина в роли Гомеса Аддамса признали лучшим исполнителем главной роли. Диплом победителя премии вручили хореографам Анатолию Войнову и Ирине Кашуба за лучшее пластическое решение.

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев написал на своей странице во ВКонтакте: ""Семейка Аддамс" - один из самых успешных проектов России в области театрального искусства. Это позитивный пример того, что не нужно бояться освоения новых жанров и ставить для театра самую высокую планку. Команде ТБДТ удалось не просто сделать театр известным в России, но и одним из самых востребованных. Ежедневно театр получает предложения о гастролях, в том числе и за пределами страны".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, гостями и участниками церемонии награждения премии "Музыкальное сердце театра-2022" стали президент фестиваля, композитор народный артист России Максим Дунаевский, а также артисты Нонна Гришаева, Александр Олешко, Иван Бессонов, Лика Рулла, Ким Брейтбург, Александр Пантыкин, Давид Смелянский и другие известные деятели культуры.

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# мюзикл , Сергей Осинцев , Тюменский драматический театр

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