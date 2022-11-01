  • 29 ноября 202229.11.2022вторник
  • USD60,7520
    EUR63,3008
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер южный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменских школьников приглашают на олимпиаду по безопасному поведению в интернете

Общество, 14:54 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники могут зарегистрироваться на олимпиаду "Безопасный интернет", организованную VK и образовательной платформой Учи.ру при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" и Минцифры России, которая пройдет с 29 ноября по 26 декабря. Участие бесплатное.

В соревновании могут принять участие ученики 1–9 классов. Интерактивные задания онлайн-состязания научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать его ресурсы и грамотно обходить основные сложности в сети — от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках. Олимпиада проверяет логическое мышление, обучает грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах.

"Минцифры России уделяет особое внимание обучению будущих ИТ-специалистов. При поддержке Министерства реализуются специальные образовательные программы. Школьники уже сейчас могут изучить языки программирования и определиться с выбором будущей профессии. Важно, что в олимпиаде совершенно бесплатно сможет принять участие большое количество детей самых разных возрастов. Мы также запустили Всероссийскую программу кибергигиены, благодаря которой дети и взрослые могут узнать о том, как противостоять кибербуллингу, установить надежный пароль и защитить свои аккаунты от мошенников", ­– сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи.ру. Учителя получат благодарственные письма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационная безопасность , олимпиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 29.11.2022Тюменских школьников приглашают на олимпиаду по безопасному поведению в интернете
14:43 29.11.2022Уникальную ОКОнную выставку под открытым небом откроют в Ишимском районе в первый день зимы
14:21 29.11.2022Снежные фигуры сказочных персонажей украсят площадь в Тобольске
14:09 29.11.2022Тюменский мюзикл получил четыре награды премии "Музыкальное сердце театра-2022"