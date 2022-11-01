Тюменских школьников приглашают на олимпиаду по безопасному поведению в интернете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники могут зарегистрироваться на олимпиаду "Безопасный интернет", организованную VK и образовательной платформой Учи.ру при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" и Минцифры России, которая пройдет с 29 ноября по 26 декабря. Участие бесплатное.

В соревновании могут принять участие ученики 1–9 классов. Интерактивные задания онлайн-состязания научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать его ресурсы и грамотно обходить основные сложности в сети — от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках. Олимпиада проверяет логическое мышление, обучает грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах.

"Минцифры России уделяет особое внимание обучению будущих ИТ-специалистов. При поддержке Министерства реализуются специальные образовательные программы. Школьники уже сейчас могут изучить языки программирования и определиться с выбором будущей профессии. Важно, что в олимпиаде совершенно бесплатно сможет принять участие большое количество детей самых разных возрастов. Мы также запустили Всероссийскую программу кибергигиены, благодаря которой дети и взрослые могут узнать о том, как противостоять кибербуллингу, установить надежный пароль и защитить свои аккаунты от мошенников", ­– сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи.ру. Учителя получат благодарственные письма.