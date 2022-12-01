Детская студия "Зори Тюмени" выступит в Государственном Кремлевском дворце

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца во время гала-концерта V Всероссийского фестиваля народного танца "Танцуй и пой, моя Россия!" 7 декабря.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, тюменские танцоры – это первый детский коллектив города, удостоившийся такой чести.

В фестивале примут участие прославленные творческие коллективы России, Беларуси, Донецкой Народной Республики, среди которых Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко и др.

Зрителей ждет уникальная и яркая музыкально-танцевальная программа. Доброй традицией фестиваля стало представление участниками не только лучших своих номеров и композиций, являющихся их визитными карточками, но и премьерных номеров, созданных специально для выступления в Кремле.