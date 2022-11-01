Тюменский драмтеатр стал обладателем премии "Музыкальное сердце театра"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Премию "Музыкальное сердце театра – 2022" в четырех номинациях взял Тюменский драматический театр с мюзиклом "Семейка Аддамс". Фестиваль завершился в Екатеринбурге, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Актер Александр Кудрин, исполнивший роль Гомеса Аддамса, отмечен как "Лучший исполнитель главной роли". Жанна Сырникова (Элис Байнеке) – "Лучшая исполнительница роли второго плана". Художник-сценограф Мария Утробина завоевала награду в номинации "Лучшая сценография". Хореографы Анатолий Войнов и Ирина Кашуба победили в номинации за "Лучшее пластическое решение".

"Очень рада за наших театралов, поздравляю артистов и всех причастных к этому высокому достижению. Желаю нашему драмтеатру творческих свершений и покорения новых вершин!" – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Отметим, в церемонии награждения приняли участие президент фестиваля, композитор, народный артист России Максим Дунаевский, а также Нонна Гришаева, Александр Олешко, Иван Бессонов, Лика Рулла, Ким Брейтбург и другие известные деятели культуры.