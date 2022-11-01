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Отдыхающие в лагерях юные тюменцы пишут письма военнослужащим

Общество, 18:05 29 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" включилась в акцию "Добрые письма". Отдыхающие в лагерях юные тюменцы пишут письма военнослужащим, сообщает информационный центр правительства региона.

Дети создают открытки, талисманы, пишут бойцам слова благодарности и поддержки.

"Мы на своих местах делаем правильное и доброе дело, занимаемся воспитанием и оздоровлением подрастающего поколения. Мы должны жить в мире, согласии и дружбе. Важно передавать этот опыт детям, учить их доброте и сопереживанию", – сказала президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Акцию поддержали отдыхающие лагерей и оздоровительных центров Тюменской области "Дружба", "Серебряный бор", "Энергетик", "Ребячья республика", лагерь им Ю.А. Гагарина.

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# дети , детские лагеря , письма

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