Ледовый городок откроется на площади 400-летия Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ледовый городок откроется на площади 400-летия Тюмени в конце декабря, сообщает администрация города.

Ледовый городок "построят" несколько социально ориентированных тюменских компаний. Еще одна привезет на Цветной бульвар светящиеся объекты, представляющие семейство белых медведей, другая установит праздничные сани с оленями у катка на набережной со стороны "Конторы пароходства". На Цветном бульваре подрядная организация уже приступила к монтажу светомузыкальной искусственной ели. Еще одно новогоднее дерево высотой в 28 метров собирают на площади 400-летия Тюмени.

"Тюмень в 2022 году в большей степени будет использовать тот же декор, что и в прошлые годы. Администрация города приняла решение никаких дополнительных украшений за счет бюджетных средств не покупать. При этом новогодняя иллюминация не потускнеет – к созданию праздничной атмосферы активно подключились различные тюменские организации", – рассказал руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко.

Новыми праздничными локациями для тюменцев станут площадки на территориях, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В парке Пограничников установят искусственную ель, а на ул. 70 лет Октября, 12 – 18а украсят живую елочку. Еще одной праздничной локацией станет преобразившаяся ул. Дзержинского. Ее техническое открытие запланировано на начало декабря. Здесь пройдет настоящая новогодняя ярмарка.

Всего в Тюмени планируют установить и украсить 21 искусственную и 32 живые ели, поставить и залить 49 горок, 61 ледовую площадку. Также к новогодним праздникам оформят 20 скверов, четыре площади, шесть бульваров, набережную, лесопарк "Затюменский", Гилевскую рощу и центральные улицы.

В начале декабря начнет работу и новогодний сайт Тюмени, на котором соберут информацию о всех праздничных локациях и событиях города.