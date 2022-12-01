Подарки к профессиональному празднику

| Фото: АО «Тюменьагромаш» | Фото: АО «Тюменьагромаш»

АО "Тюменьагромаш" – официальный дилер компании Ростсельмаш в Тюменской, Курганской, Свердловской областях и Пермском крае - уже не первый год определяет лучших аграриев сезона в различных номинациях. Традиционно награждение отличившихся приурочено ко Дню работника сельского хозяйства. После завершения уборочной кампании заслуженные награды получили руководители и сотрудники сельхозпредприятий Тюменской области.

Звания "Лучшего партнера" в этом году удостоены ООО МСК (Заводуковский р-н, директор Гарик Степанян) и ЗАО "Племзавод Юбилейный" (директор Сергей Мамонтов). Сельхозпредприятия давно и успешно пользуются техникой, которую производит Ростсельмаш. В этом сезоне в ООО МСК приобрели 17 комбайнов из серии ACROS и посевной комплекс серии SH, "Племзавод Юбилейый" пополнил техпарк двенадцатью тракторами серии Ростсельмаш 2000.

Лучшим инженером года стал главный инженер СПК "Садовод" (Ялуторовский район) Владимир Робканов. Машинно-тракторный парк предприятия на 80% состоит из техники произведенной компанией Ростсельмаш. В этом сезоне парк пополнился зерноуборочным комбайном VECTOR 410, трактором Ростсельмаш 2375 и кормоуборочным комбайном RSM F 1300.

"Это современная надежная техника, — рассказывает Владимир Иванович. — Но дело не только и даже не столько в технике, сколько в партнерских отношениях с дилером. После продажи техники дилер ведет полное ее сопровождение по технической части, все техобслуживания у нас проводятся вовремя, не бывает простоев из-за отсутствия необходимых деталей и узлов. Кстати, уборочную мы завершили одними из первых в области. В сезон работы комбайнов — минимум времени от момента вызова сервисного инженера до момента устранения неполадок".

Награждение в номинации "Лучший инженер" стало для Владимира Робканова сюрпризом: "Даже не ожидал, что мой труд так отметят. Очень приятно — и работать с техникой приятно, и чувствовать, что твоя работа ценится — тоже. Подарили отличную кофемашину, уже закупил кофе в зернах, вся семья довольна".

Главу крестьянско-фермерского хозяйства Булата Ибраева отметили в номинации "Инновационный выбор". Хозяйство первым в области приобрело комбайн NOVA 340.

И, конечно, отметили лучших в профессии. Звание "Лучший комбайнер" присуждалось в трех технических группах — работа на комбайне ACROS, комбайне VECTOR и кормоуборочных машинах RSM F 1300 и RSM F 2000. Первым в группе ACROS стал комбайнер ООО "Ишимагропродукт" (Ишимский район) Иван Гультяев намолотивший в ходе уборочной 5 820 тонн зерна. Вторым с результатом 5 220 тонн стал Владимир Стешенко из ООО "Агрофирма "Колос" (Ишимской район). 5 190 тонн зерна намолотил Сергей Землянов (ООО "Ишимагропродукт").

На комбайне VECTOR лучший результат — 3 750 тонн — у комбайнера из КФХ Шабалин В.М. (Нижнетавдинский район) Андрея Велижанина. Второй результат — 3 159 тонн — за Евгением Бесединым, ООО "Согласие" (СП Володино, Юргинский район). На третьем месте его коллега (ООО "Согласие") Николай Кузнецов, намолотивший 2 941 тонн зерна.

На кормоуборочных комбайнах первый результат у Дмитрия Лебедева (13 891 тонн зеленой массы) — ООО "МСК" , вторым стал Валерий Оцелюк (12 900 тонн) из ООО "Согласие", третьим (10 045 тонн) — Григорий Козлов из СПК "Садовод" (Ялуторовский район)

"На отличной технике и результат будет высокий, — считает комбайнер Николай Гультяев. И технический уровень машины, и качество, и комфорт для комбайнера — все это, как говорят, слагаемые успеха. Хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо инженерам и конструкторам компании Ростсельмаш. Наша работа — с ранней весны до поздней осени, поэтому нам важно, чтобы меньше была усталость, внимание не рассеивалось на посторонние раздражители — обо всем этом инженеры и конструкторы подумали".

Руководство компании Тюменьагромаш считает, что традиция награждения лучших партнеров способствует укреплению отношений, получению обратной связи от тех людей, для которых, собственно, и работает компания. Тем более что с каждым разом в мероприятии принимают участие все больше аграриев, которые доверили свой урожай технике компании Ростсельмаш, так и ее профессиональному дилерскому сопровождению.

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