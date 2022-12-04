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Тюменская студия "Созвучие" представит спектакль о декабристах в Ялуторовске

Общество, 12:02 04 декабря 2022

Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск во ВКонтакте

Тюменская студия "Созвучие" представит сцены из музыкального спектакля-перформанса "Кадры хроники Тюмени", посвященные декабристам и их окружению, в доме-музее М. И. Муравьева-Апостола 10 декабря. Здесь пройдет салонный вечер в рамках ХХХIV областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера", сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

В программе вечера: встреча с ялуторовскими поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Круглый стол "Якушкинские чтения" пройдет в музее "Торговые ряды" 9 декабря. Участники обсудят Отечественную войну 1812 года в истории России; взгляд современников на исторические события этого года.

13 декабря в музее "Торговые ряды" состоится презентация выставки "Декабристы. Точки на карте".

В День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться ко Всероссийской акции "Свеча памяти".

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# декабристы , Ялуторовск

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