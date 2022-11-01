Эксперты научат тюменских работодателей грамотно подбирать кадры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный вебинар для работодателей пройдет в 14 часов 1 декабря на сайте HeadHunter Урал, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Эксперты дадут пошаговую инструкцию работы с соискателем, помогут выбрать правильный формат встречи и подскажут, какие вопросы ему задавать. Рекомендации профессионалов помогут дать объективную оценку кандидату на трудоустройство, а также вежливо отказать некомпетентному соискателю.

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