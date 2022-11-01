Эксперты научат тюменских работодателей грамотно подбирать кадры
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Бесплатный вебинар для работодателей пройдет в 14 часов 1 декабря на сайте HeadHunter Урал, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Эксперты дадут пошаговую инструкцию работы с соискателем, помогут выбрать правильный формат встречи и подскажут, какие вопросы ему задавать. Рекомендации профессионалов помогут дать объективную оценку кандидату на трудоустройство, а также вежливо отказать некомпетентному соискателю.
Для того, чтобы задать свои вопросы в прямом эфире, необходимо зарегистрироваться.
| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области