Тюменские каратисты привезли серебро и бронзу с международных соревнований

| Фото: ГАУ ТО "ОСШОР каратэ" | Фото: ГАУ ТО "ОСШОР каратэ"

Два серебра и три бронзы привезли тюменские спортсмены с международных соревнований "Москва — Вселенная каратэ".

Среди юниоров серебряным призером стал Александр Герасимов. Бронзу завоевали Владислав Смольников, Тимофей Калашников и Артем Немков. Среди женщин в весовой категории до 61 кг серебряную награду взяла Карина Хохлова.

Всего честь области защищали 19 воспитанников Тюменской федерации каратэ. Участниками стали 678 лучших каратистов из 20 стран мира. В их числе чемпион Европы из Турции Серап Озчелик Арапоглу, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 из Казахстана Софья Берульцева и бронзовый призер чемпионата мира из России Евгений Плахутин. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Александр Герасимов, занявший второе место, выступал в разделе "Ката" - бой с несуществующим соперником, для выполнения формальных комплексов каратэ. Это совершенно новое направление для Тюменской области. На данный момент в нем занимаются только восемь каратистов региона.

"На сегодняшний день результат, которого добился Александр, - лучший! В отличие от кумитэ, ката требует большого терпения, статики, нужного настроя. У него было три года на подготовку именно в этом направлении. Поскольку в Тюмени оно еще не развито, мы стараемся регулярно тренироваться в Московской области. Благодаря новому опыту, упорному труду Александр смог добиться такого результата", - поделилась тренер Областной спортивной школы олимпийского резерва каратэ Юлия Волкова.

По итогам турнира сформируют сборную, которой предстоит защищать честь страны на международных соревнованиях в 2023 году.