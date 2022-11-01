Выставка быта и культуры казахов "Откочевники" откроется в Тюмени 2 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка традиционного быта и культуры казахов "Откочевники" откроется в ДНК "Строитель" в Тюмени 2 декабря в 17 часов. Событие пройдет в рамках Дней казахской культуры в регионе, сообщает координационный совет национальных объединений Тюменской области.

Выставочное пространство, условно оформленное в виде юрты, разделят на "женскую" и "мужскую" половины с характерным набором предметов: справа – конская упряжь, боевые и охотничьи оружия, слева – кухонная утварь, колыбель, ковры, сундук. Благодаря экспонатам этнографической выставки посетители узнают о многогранном мире традиционной и современной казахской культуры.

Продолжат программу Дней казахской культуры выездные концерты казахских творческих коллективов и артистов Тюменской области. На сцене домов культуры в Упорово и Заводоуковске 4 и 11 декабря выступят вокальные ансамбли казахской песни "Мерей" и "Арай", коллективы школы казахского танца "Жас урпак" и ансамбль казахского танца "Гульдер". На русском и казахском языках прозвучат любимые народные и популярные песни в исполнении Венеры Рамазановой и Азизы Аугалиевой. Состоится дебют детского ансамбля домбристов "Мурагер".

В завершении Дней казахской культуры на сцене Тюменского колледжа искусств пройдет большой юбилейный концерт ансамбля казахского танца "Гульдер".

"Яркая культурная программа, самобытные традиции казахского народа, радушная атмосфера праздника – ежегодно объединяет большое количество участников и гостей Дней казахской культуры в Тюменской области. Это люди разных национальностей. 15 лет национально-культурная автономия казахов работает над тем, чтобы культура и обычаи казахов стала ближе тюменцам разных национальностей, чтобы дружба народов становилась крепче", – сказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменский области Есенгалий Ибраев.

В 2022 году этнокультурный проект, знакомящий с самобытной культурой казахского народа, посвящен 15-летию национально-культурной автономии казахов Тюменской области и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана.