Реконструкцию крупнейшей битвы под Москвой проведут на Войновском пруду в Тюмени

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Школьники Тюменской области станут участниками реконструкции битвы под Москвой – самого крупного сражения за всю историю Великой Отечественной войны. Событие развернется на Войновском пруду в Тюмени 6 декабря, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Ребятам предстоит найти и захватить в плен группу немецких диверсантов, перехватив инициативу в свои руки, захватить штаб и генерала армии противника.

Организаторы представят три локации: деревню, рубеж и плацдарм.

В деревне до начала мероприятия зрители станут участниками интерактивных площадок. Попробуют солдатскую кашу из настоящей полевой кухни, увидят быт военнослужащих Красной армии и музейные выставки, посетят фотозону.

Зону рубежа оборудуют брустверами и противотанковыми ежами, артиллерией и наблюдательным пунктом. А на плацдарме расположатся немецко-фашистские захватчики - отсюда начнется наступление.

Добавим, проект "Битва под Москвой" проходит в Тюменской области уже четвертый раз. Военно-историческая реконструкция приурочена ко Дню воинской славы, его отмечают 5 декабря, именно в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков.

Проект реализуется при грантовой поддержке губернатора Тюменской области силами регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", общественной организации "Страйкбол Урала".