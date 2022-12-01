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Байкал, виды Тобольска, сибирские леса представили тюменские художники на выставке "Пленэр-22"

Общество, 19:10 01 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 произведений живописи и графики представили на выставке "Пленэр-22" сорок художников Тюменской области. Открытие прошло в Выставочном зале "Союза художников России" 1 декабря.

География выставки широка: это натурные мотивы, выполненные в окрестностях Андреевского озера (Ю. Юдин) и озера Байкал (В. Бобер), черноморские зарисовки (А. Тимкин, А. Газеева), натурные графические листы, отражающие красоту природы Кольского полуострова (Е. Чикирева) и Киргизии (К. Шохов), сельские мотивы Башкортостана (Ю. Бычков) и Кировской области (А. Головырских).

Художники изображали и родной край - виды Тобольска с православной архитектурой (А. Новик, Е. Щукина, А. Иликпаева, С. Козлова, С. Есиков), красоты сибирского леса и рек (А. Павлов, В. Огородников, С. Перепелкин, И. Станков) Во многих этюдах художников легко узнаваема любимая Тюмень (Ю. Рыбьяков, Т. Цехмистер, И. Ясаков).

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Экспозиция выставки получилась интересной, ведь у каждого художника свой взгляд, свой сюжет. Одних авторов привлекает гармония архитектуры, будь то культовые строения, старые дома в резных наличниках или промышленные объекты. Других вдохновляет многоцветие природы, разнообразие ландшафта, метаморфозы мотива в зависимости от освещения в разное время суток", - говорят организаторы.

На выставке зритель может увидеть многообразие техник, подходов, авторских манер. Работы с пленэров не всегда строго реалистические. Они также многогранны, как и всё изобразительное искусство. На выставке уже традиционно работы молодых авторов соседствуют с работами признанных мастеров искусства.

Посетить выставку можно до 10 января по адресу: ул. Холодильная, 124. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. Телефон для справок: 8(3452) 40-20-79.

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# выставка , пленэр , художники

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