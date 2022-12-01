Байкал, виды Тобольска, сибирские леса представили тюменские художники на выставке "Пленэр-22"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 произведений живописи и графики представили на выставке "Пленэр-22" сорок художников Тюменской области. Открытие прошло в Выставочном зале "Союза художников России" 1 декабря.

География выставки широка: это натурные мотивы, выполненные в окрестностях Андреевского озера (Ю. Юдин) и озера Байкал (В. Бобер), черноморские зарисовки (А. Тимкин, А. Газеева), натурные графические листы, отражающие красоту природы Кольского полуострова (Е. Чикирева) и Киргизии (К. Шохов), сельские мотивы Башкортостана (Ю. Бычков) и Кировской области (А. Головырских).

Художники изображали и родной край - виды Тобольска с православной архитектурой (А. Новик, Е. Щукина, А. Иликпаева, С. Козлова, С. Есиков), красоты сибирского леса и рек (А. Павлов, В. Огородников, С. Перепелкин, И. Станков) Во многих этюдах художников легко узнаваема любимая Тюмень (Ю. Рыбьяков, Т. Цехмистер, И. Ясаков).

"Экспозиция выставки получилась интересной, ведь у каждого художника свой взгляд, свой сюжет. Одних авторов привлекает гармония архитектуры, будь то культовые строения, старые дома в резных наличниках или промышленные объекты. Других вдохновляет многоцветие природы, разнообразие ландшафта, метаморфозы мотива в зависимости от освещения в разное время суток", - говорят организаторы.

На выставке зритель может увидеть многообразие техник, подходов, авторских манер. Работы с пленэров не всегда строго реалистические. Они также многогранны, как и всё изобразительное искусство. На выставке уже традиционно работы молодых авторов соседствуют с работами признанных мастеров искусства.

Посетить выставку можно до 10 января по адресу: ул. Холодильная, 124. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. Телефон для справок: 8(3452) 40-20-79.